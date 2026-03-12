Mesut Süre Sessizliğini Bozdu: Taciz İddiaları Sonrası "Rabarba" ve "Meksika Açmazı" Kararı!

Mesut Süre taciz iddiaları sonrası ne yaptı? Mesut Süre İlişki Testi'nden neden kovuldu? Ünlü komedyen Mesut Süre'nin Rabarba radyo programı ve Meksika Açmazı turnesi hakkındaki son açıklamaları haberimizde...

Mesut Süre Sessizliğini Bozdu: Taciz İddiaları Sonrası
Yayın Tarihi : 12-03-2026 13:03

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada patlak veren taciz iddialarıyla sarsılan komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre, uzun süreli sessizliğini radikal bir dönüşle bozdu. Hakkındaki iddialar nedeniyle yıllardır sunduğu popüler YouTube programı *"İlişki Testi"*nden kovulan Süre, kariyer yolculuğuna devam edeceği mecraları açıkladı.

 "İlişki Testi" Dönemi Tamamen Kapandı

Ağustos 2025'te ortaya atılan ve sosyal medyada geniş yankı bulan iddiaların ardından, programın yapımcı şirketi İda İletişim sert bir açıklama yaparak Süre ile yollarını ayırmıştı.

  • Yapımcı Kararı: "Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağız" diyen şirket, programın tamamen iptal edildiğini duyurmuştu.

  • Süre'nin Yanıtı: Ünlü komedyen ise bu iddiaları "itibar suikastı" olarak nitelendirmiş ve hukuki süreç başlattığını belirtmişti.

Sahalara Dönüş: Rabarba ve Meksika Açmazı

Aylar süren sessizliğin ardından bugün (12 Mart 2026) yeni bir paylaşım yapan Mesut Süre, işine geri döndüğünü müjdeledi. Komedyenin yeni rotası şöyle:

  1. Rabarba Devam Ediyor: Yıllardır sürdürdüğü ikonik radyo programı Rabarba'yı yapmaya devam edeceğini duyurdu.

  2. Meksika Açmazı Turnesi Başladı: Anlatanadam ve Fazlı Polat ile birlikte sergiledikleri Meksika Açmazı stand-up gösterisi için turne takviminin başladığını açıkladı.

