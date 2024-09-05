Meryem Uzerli: "Ölen insanlara makyaj yaptım"

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Ru' dizisinde izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, Marie Claire dergisinin yeni sayısında samimi açıklamalarda bulundu. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan Uzerli, oyuncu olmadan önce birçok işte çalıştığını ve hayatının dönüm noktalarını paylaştı.



"Vefat eden kişilere makyaj yapıyordum"



Oyunculuk öncesi farklı işlerde çalıştığını belirten Uzerli, "Büyürken farklı hayatları gözlemlemekten büyük zevk alıyordum. Bir gün en yakın arkadaşımı trafik kazasında kaybettim ve yaşamı sorguladığım bir döneme girdim. Bir yıl boyunca lösemili çocuklar için gönüllü çalıştım ve cenazeleri hazırlayan bir ekipte yer aldım. Vefat eden kişilere makyaj yapıyordum, bu süreç bana insan hayatına dokunmanın önemini öğretti," dedi.



"Babam, annemin çocuklarına babalık yaptı"

Aile hayatından da bahseden Uzerli, babası Hüseyin ve annesi Ursula hakkında sıcak bir hikaye paylaştı: "Babam, annemi çok sevdi ve annemin önceki evliliğinden olan iki abime de harika bir babalık yaptı. Annem Katolik, babam Müslüman; ailemde en önemli şey karşılıklı sevgi ve hoşgörüydü."



"Ruhum hep genç"

Gençlik ve yaşlanma konularına ise farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Uzerli, "Kendimi sağlıklı ve enerjik hissediyorum, önemli olan da bu. Ruhum hep genç, rakamlarla ya da dış görünüşle ilgilenmiyorum. İki çocuğum, yoğun bir iş tempom ve ailem var, ama ruhum hep genç," diye konuştu.



"Kadınlar, birbirlerinin kurdu değil, yurdu olmalı"

Kadınlar arasındaki dayanışmanın önemine de değinen başarılı oyuncu, "Kadınlar, erkeklerle eşit değerlendirilmek ve eşit şanslara sahip olmak ister. Ama anlamadığım bir şey var; kadınlar neden birbirini acımasızca eleştiriyor? Özellikle bir annenin başka bir anneyi eleştirmesine hiç anlam veremiyorum. Kadınlar, birbirlerinin kurdu değil, yurdu olmalı," diyerek, kadınlar arasındaki dayanışmanın altını çizdi.

Meryem Uzerli’nin dergiye verdiği bu samimi röportaj, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.