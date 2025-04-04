Meryem Uzerli: İlhamımı köklerimden alıyorum

Meryem Uzerli, tarzı ve açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Marie Claire Arabia’ya röportaj veren ünlü oyuncu, moda anlayışını ve ilham kaynaklarını anlattı. Geleneklerinden beslendiğini söyleyen Uzerli, köklerine olan bağlılığını gözler önüne serdi.

“Gelenekler bana ailemi hatırlatıyor”

Stiliyle her zaman konuşulan isimlerden biri olan Meryem Uzerli, geleneklerin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

“Gelenekler bana ailemi ve köklerimi hatırlatıyor, aynı zamanda kendimi güvende ve rahat hissetmemi sağlıyor. Bu yüzden her zaman ilhamımı burada arıyorum.”

Uzerli, yalnızca kıyafet seçiminde değil, hayat tarzında da geleneksel değerlere bağlı kalmayı sevdiğini belirtti.

“Zarif elbiseleri çok seviyorum”

Tarzıyla ilgili konuşan Meryem Uzerli, şıklığın da rahatlığın da onun için önemli olduğunu vurguladı. “Beni rahat ve mutlu hissettiren her şeyi seviyorum” diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu aynı zamanda duruma, mekâna ve ruh halime de bağlı. Mükemmel olan zarif fırfırlı elbiseleri de çok seviyorum.”

Uzerli’nin açıklamaları, hem moda tutkunları hem de oyuncunun hayranları için ilham verici nitelikte oldu.