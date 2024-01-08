Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!

Ünlü Amerikalı doktor Simon Ourian'ın müşteri kitlesi arasında Kardashian ailesi, top modeller ve ünlü oyuncular yer alıyor. Ourian, son olarak işlemlerinden birini Türk oyuncu Meryem Uzerli'ye uyguladı. Uzerli'nin güzellik için yaptığı bu işlem için ise oldukça yüksek bir ücret ödediği konuşuluyor.

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2024 11:14

Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında karşımıza çıkan Meryem Uzerli'nin görüntüsü dikkat çekmişti. Güzel oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekmişti ve sosyal medyada konuşulan konulardan biri olmuştu.
 

Meryem Uzerli yüzüne yaptırdığı son işleme 200 bin TL ödedi!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sıkça estetik müdahalelere başvurarak dikkat çeken bir isim haline geldi. Bu kez, Amerikalı doktor Simon Ourian tarafından yapılan işlemlerle görüntüsünü tamamen değiştirdi. Los Angeles'ta bulunan Ourian'ın hastalarından biri olan Uzerli, geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı estetik müdahaleler için iddialara göre tam 200 bin TL ödedi. Ünlü oyuncunun bu radikal değişim kararı, estetik konusundaki tercihleriyle gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

 

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