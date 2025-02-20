Merve Taşkın’dan ev hapsi paylaşımı: “Kelepçem takıldı, vatana millete hayırlı olsun!”

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, "müstehcenlik" suçundan aldığı ev hapsi cezası sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Merve Taşkın’dan ev hapsi paylaşımı: “Kelepçem takıldı, vatana millete hayırlı olsun!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2025 12:55

Merve Taşkın, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda kelepçe takılma sürecinin uzadığını belirterek, “Yarın bana özel kelepçe yollanacak. Eğer bana özel yollanıyorsa farklı renk talebinde bulunabilir miyim?” diye esprili bir yorumda bulunmuştu.

Bugün ise Taşkın, kelepçenin takıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı: “Kelepçem az önce takıldı, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Beni CİMER’e şikayet edenleri azimlerinden dolayı tebrik ederim, bana ev hapsi aldırmayı başardınız. Bu emeği kendi hayatınıza harcasaydınız eminim ki çok farklı yerlerde olurdunuz.”

Fenomen, kelepçenin siyah renkte olduğunu belirterek, “Başka renk getirmemişler, yine siyah getirdiler” notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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