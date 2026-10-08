Merve Özbey'den Korkutan Kaza Sonrası İlk Açıklama!

Merve Özbey geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar’daki konseri sırasında yaşadığı talihsiz kazayla sevenlerini korkutmuştu. Sahneden inerken merdivenlerde dengesini kaybeden ünlü şarkıcı bir anda yere düşmüş ve ayağını sakatlamıştı.

Kazanın hemen ardından ilk müdahalesi yapılan Özbey ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yaşananların ardından bir süre konserlerine ara vermek zorunda kalan şarkıcı tedavisini İstanbul’da sürdürmeye başladı.

Özbey’in yaşadığı kaza hayranlarını da oldukça endişelendirmişti. Özellikle sahneden düşmesi sonrası sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu olmuştu.

"Kol Denmiş Ama Ayak Maalesef"

Merve Özbey kazanın ardından yaptığı açıklamada yaşadığı sakatlığın detayını da esprili bir dille anlatmıştı. Kendisine ilk etapta "kol" denildiğini söyleyen şarkıcı "Kol denmiş ama ayak maalesef" diyerek yaşadığı durumu anlatmıştı.

Tedavi sürecinde yoğun bir şekilde fizik tedavi gören Özbey bir yandan da sahnelere dönmenin yollarını arıyordu. Ünlü şarkıcı daha önce yaptığı açıklamalarda konserlerine mümkün olan en kısa sürede geri dönmek istediğini de söylemişti.

Sevenlerine Müjdeli Haberi Verdi

Bir süredir tedavi gören Merve Özbey’den sonunda iç rahatlatan haber geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla son sağlık durumunu anlattı.

Özbey kendisini merak eden sevenlerine sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu söyledi. "Çok şükür çok iyiyim. Bu sabah çok iyi uyandım" diyen şarkıcı kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten ve destek olan herkese de teşekkür etti.

Yaşadığı kazanın ardından toparlanma sürecine giren Özbey’in paylaşımı hayranlarını da sevindirdi. Şarkıcının tedavisinin ardından yeniden sahnelere dönmesi bekleniyor.