Merve Özbey Merdivenden Düştü, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı: Ünlü Şarkıcıdan İlk Açıklama!

Afyonkarahisar'da sahne alan Merve Özbey konser sırasında merdivenden düşerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü şarkıcı gerçekleri duyurdu.

Merve Özbey Merdivenden Düştü, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı: Ünlü Şarkıcıdan İlk Açıklama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 12:35

Türk pop müziğinin güçlü sesleri arasında yer alan, dillerden düşmeyen hitleri ve sahnedeki enerjisiyle her daim sevilen Merve Özbey sevenlerini korkutan talihsiz bir kaza geçirdi. Afyonkarahisar'da sahne aldığı sırada talihsiz bir şekilde merdivenden düşen başarılı şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından hayranlarını endişelendiren Merve Özbey sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla netlik kazandırdı.

Afyonkarahisar'da Şoke Eden Kaza

Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin kapanış gününde Afyonkarahisar'da hayranlarıyla buluşan ve unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanan Merve Özbey talihsiz bir kaza ile sarsıldı. Konsere verdiği kısa bir ara sırasında sahne arkasındaki merdivenlerden indiği esnada dengesini kaybederek düşen ünlü şarkıcı büyük bir şok yaşadı.

Olay yerinde bulunan sağlık ve festival ekipleri tarafından ilk müdahalesi hızla yapılan Merve Özbey tedbir amaçlı olarak hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının kaza geçirdiği haberini alan sevenleri sosyal medyada adeta "geçmiş olsun" mesajları yağdırarak sağlık durumunu yakından takip etmeye başladı.

"Haberlerde Kol Denmiş Ama Ayak Kendi Doktorumuza Gidiyoruz"

Hastanedeki ilk kontrollerinin ardından hızlıca İstanbul'a dönen Merve Özbey yanlış bilinen bir detayı düzeltirken sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Basında çıkan "kolu kırıldı" yönündeki haberlere açıklık getiren başarılı sanatçı kazanın ayağında gerçekleştiğini belirtti.

İstanbul'da kendi doktoruna kontrole gittiğini ifade eden Merve Özbey sevenlerine şu içten mesajla seslendi:

"Dün konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. İlk müdahale Afyon'da yapıldı. Şimdi İstanbul'a geldik kendi doktorumuza gidiyoruz. Haberlerde kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım. Şimdiden geçmiş olsun mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç var çünkü. Her şey yolunda merak etmeyin. Sevgiler."

Yaşadığı talihsiz sakatlığa rağmen moralli olduğu gözlenen ve en kısa sürede sahnelere geri dönerek sevenleriyle buluşmayı hedefleyen Merve Özbey'e bizler de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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