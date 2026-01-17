Merve Dizdar’ın Tarkan Paniği: "Bilet Bulamayınca Ağlayacaktım!"

Megastar Tarkan’ın 7 yıl aradan sonra İstanbul Volkswagen Arena’da başlattığı konser maratonu, ünlü isimlerin akınına uğramaya devam ediyor. Geceye eşi Cihan Ayger ile katılan başarılı oyuncu Merve Dizdar, konser öncesi yaşadığı heyecanı ve bilet bulma sürecindeki stresini samimi bir dille anlattı.

"Son Anda Gelen Davetiye Kurtardı"

Tarkan biletlerinin dakikalar içinde tükenmesi, Cannes ödüllü oyuncu Merve Dizdar’ı da paniğe sevk etmiş. Konser alanına girerken basın mensuplarıyla sohbet eden Dizdar, yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etti:

"Bilet bulamayacağım diye çok korktum. Neredeyse ağlayacaktım! Son anda gelen davetiye ile rahat bir nefes aldık."

"Tarkan’ın Kötü Şarkısı Yok"

Eşi Cihan Ayger ile birlikte Megastar’ın enerjisine ortak olan ünlü oyuncu, "En sevdiğiniz Tarkan şarkısı hangisi?" sorusuna ise ayrım yapamayacağını belirterek; "Tarkan’ın bütün şarkıları çok güzel, hepsini ayrı seviyorum" yanıtını verdi.