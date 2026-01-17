Merve Dizdar’ın Tarkan Paniği: "Bilet Bulamayınca Ağlayacaktım!"

Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger Tarkan konserinde! Bilet bulamadığı için ağlama noktasına geldiğini itiraf eden Merve Dizdar'ın samimi açıklamaları ve Tarkan konserinden son detaylar haberimizde...

Merve Dizdar’ın Tarkan Paniği:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2026 11:45

Megastar Tarkan’ın 7 yıl aradan sonra İstanbul Volkswagen Arena’da başlattığı konser maratonu, ünlü isimlerin akınına uğramaya devam ediyor. Geceye eşi Cihan Ayger ile katılan başarılı oyuncu Merve Dizdar, konser öncesi yaşadığı heyecanı ve bilet bulma sürecindeki stresini samimi bir dille anlattı.

"Son Anda Gelen Davetiye Kurtardı"

Tarkan biletlerinin dakikalar içinde tükenmesi, Cannes ödüllü oyuncu Merve Dizdar’ı da paniğe sevk etmiş. Konser alanına girerken basın mensuplarıyla sohbet eden Dizdar, yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etti:

"Bilet bulamayacağım diye çok korktum. Neredeyse ağlayacaktım! Son anda gelen davetiye ile rahat bir nefes aldık."

"Tarkan’ın Kötü Şarkısı Yok"

Eşi Cihan Ayger ile birlikte Megastar’ın enerjisine ortak olan ünlü oyuncu, "En sevdiğiniz Tarkan şarkısı hangisi?" sorusuna ise ayrım yapamayacağını belirterek; "Tarkan’ın bütün şarkıları çok güzel, hepsini ayrı seviyorum" yanıtını verdi.

Benzer Haberler
"Gelin-Kaynana" Dayanışması: İlayda Alişan’dan Seda Sayan’a Yeşil Işık!
Müge Boz 20 Yıllık Sırrını Açıkladı: Müge Boz 20 Yıllık Sırrını Açıkladı: "Yıllarca Sakladım, Artık Gizlemiyorum"
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan Sosyal Medyayı Salladı! 'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan Sosyal Medyayı Salladı!
Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi: Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi: "Çekil Be!"
Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan "Tarkan" Molası: Güneş Bebek Evde Bekliyor!
Demet Özdemir’den Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!