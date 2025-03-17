Merve Dizdar’ın eşi Cihan Ayger de oyuncu oluyor! İlk projesi belli oldu!

76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülen başarılı oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz yıl özel bir şirkette iş geliştirme müdürü olan Cihan Ayger ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, şimdi yeni bir heyecanı paylaşıyor. Cihan Ayger, oyunculuğa adım attı!

İlk Oyunculuk Deneyimi Magarsus Dizisinde

Başrollerinden birini Merve Dizdar’ın üstlendiği Magarsus dizisinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde kamera karşısına geçen Cihan Ayger, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Dizinin takipçileri, Ayger’in performansını merakla izlerken, Merve Dizdar da eşini bu özel anında yalnız bırakmadı.

Merve Dizdar’dan Destek Mesajı

Ünlü oyuncu, eşinin ilk oyunculuk deneyimini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cico heyecanından, o güzel kalbinden öperim. Hiç unutmayacağım bir anı daha canım benim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Cihan Ayger’in oyunculuğa devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Magarsus dizisindeki performansı şimdiden ilgi odağı oldu.