Merve Dizdar yeni aşkıyla el ele galada!

Dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Zaferin Rengi filmi galasına, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı filmin oyuncuları Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Adam Bayraktar'ın yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Galada, 37 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, sevgilisi Cihan Ayger ile birlikte görüntülendi. Yüzünde mutluluğuyla parlayan Dizdar, yeni ilişkisi hakkında konuştu.

Dizdar, Cihan'ın ciddi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirtti ve onun isteğiyle gala etkinliğine katıldıklarını dile getirdi. Arkadaşlarının da bulunduğu ortamda birlikte olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.