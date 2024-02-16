Merve Dizdar yeni aşkıyla el ele galada!

Merve Dizdar, 2018'de meslektaşı Gürhan Altundaşar ile hayatını birleştirirken, üç yıl süren birlikteliklerini 2021'de noktaladılar. Ancak, Sevgililer Günü'nde Merve Dizdar, yeni ilişkisini kamuoyuna duyurarak yeni bir sayfa açtı. 'Zaferin Rengi' filminin galasında Cihan Ayger ile el ele görüntülenen oyuncu, içten gelen mutluluğuyla dikkat çekiyordu.

Merve Dizdar yeni aşkıyla el ele galada!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2024 12:33

Dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Zaferin Rengi filmi galasına, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı filmin oyuncuları Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Adam Bayraktar'ın yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Galada, 37 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, sevgilisi Cihan Ayger ile birlikte görüntülendi. Yüzünde mutluluğuyla parlayan Dizdar, yeni ilişkisi hakkında konuştu.

Dizdar, Cihan'ın ciddi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirtti ve onun isteğiyle gala etkinliğine katıldıklarını dile getirdi. Arkadaşlarının da bulunduğu ortamda birlikte olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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