Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi

Bir süredir birlikte olan başarılı oyuncu Merve Dizdar ve iş insanı Cihan Ayger, bugün gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi.

Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2024 09:29

Başarılı oyuncu Merve Dizdar ve iş insanı Cihan Ayger, bugün gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi.

Nikah töreninin ardından aile ve yakın arkadaşları arasında küçük bir kutlama yapan çiftin nikah şahitliklerini Numan Atay ve Ayşegül Karacan üstlendi.

Dizdar’ın zarif görünümünde saç tasarımını İbrahim Zengin, makyajını Hidayet Korkmaz ve stylingini Rutkay Öziş gerçekleştirdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, tören sonrası tebrikleri kabul ederken, samimi ve sıcak bir atmosferde kutlama yaptı.

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