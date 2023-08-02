Merve Dizdar: Sosyal medyayı çok sevmiyorum

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Nişantaşı'nda görüntülendikten sonra basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İş olarak yoğun bir yaz sezonu geçirdiğini belirten Dizdar, çalışmayı sevdiğini ve kısa bir tatilin ardından hemen işine döndüğünü ifade etti. "Yoğun bir sezon oluyor. Çalışmayı seviyorum. Kısa bir tatil yaptım geldim. Çok tatilci biri değilim. Daha az yapsam da olurdu" şeklinde konuştu.







Dizdar, önümüzdeki günlerde yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın yanına tatile gideceğini de açıkladı. Mola'nın hamilelik sürecinin güzel geçtiğini ve mutlu olduklarını dile getiren Dizdar, bu konuda fazla detay vermek istemedi.





Sosyal medyayı pek sevmediğini belirten Dizdar, paylaşımlarını iş amaçlı kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Sosyal medyanın vakit aldığını ve ticari boyutunu beceremediğini vurgulayan oyuncu, bu yüzden sosyal medya platformlarında fazla vakit geçirmediğini ve teklifler almadığını dile getirdi. Dizdar, "Sosyal medyayı çok sevmiyorum. İşlerimi paylaşıyorum sadece... Orada vakit geçirmenin çok fazla vakit aldığını düşünüyorum. Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten." ifadelerini kullandı.



Sahip olduğu milyonlarca takipçiye rağmen, Dizdar'ın paylaştığı fotoğraf sayısının 10 yılda 513 olduğunu belirtildi.