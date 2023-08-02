Advert

Merve Dizdar: Sosyal medyayı çok sevmiyorum

Sosyal medyayı çok da gerekli görmediğini dile getiren Merve Dizdar, bu konuda "Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten" dedi

Merve Dizdar: Sosyal medyayı çok sevmiyorum
Yayın Tarihi : 2023-08-02 17:44

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Nişantaşı'nda görüntülendikten sonra basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İş olarak yoğun bir yaz sezonu geçirdiğini belirten Dizdar, çalışmayı sevdiğini ve kısa bir tatilin ardından hemen işine döndüğünü ifade etti. "Yoğun bir sezon oluyor. Çalışmayı seviyorum. Kısa bir tatil yaptım geldim. Çok tatilci biri değilim. Daha az yapsam da olurdu" şeklinde konuştu.

 



 

Dizdar, önümüzdeki günlerde yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın yanına tatile gideceğini de açıkladı. Mola'nın hamilelik sürecinin güzel geçtiğini ve mutlu olduklarını dile getiren Dizdar, bu konuda fazla detay vermek istemedi.

Sosyal medyayı pek sevmediğini belirten Dizdar, paylaşımlarını iş amaçlı kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Sosyal medyanın vakit aldığını ve ticari boyutunu beceremediğini vurgulayan oyuncu, bu yüzden sosyal medya platformlarında fazla vakit geçirmediğini ve teklifler almadığını dile getirdi. Dizdar, "Sosyal medyayı çok sevmiyorum. İşlerimi paylaşıyorum sadece... Orada vakit geçirmenin çok fazla vakit aldığını düşünüyorum. Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten." ifadelerini kullandı.

Sahip olduğu milyonlarca takipçiye rağmen, Dizdar'ın paylaştığı fotoğraf sayısının 10 yılda 513 olduğunu belirtildi.

Benzer Haberler
Alina Boz ile Umut Evirgen'den aşk pozu! Alina Boz ile Umut Evirgen'den aşk pozu!
Demet Özdemir'in ayna selfie'lerine yorum yağdı! Demet Özdemir'in ayna selfie'lerine yorum yağdı!
Hadise geccelerde yakalandı Hadise geccelerde yakalandı
Zeynep Bastık'tan sevgilisine plajda defile! Zeynep Bastık'tan sevgilisine plajda defile!
Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi
Asuman Dabak'ın jet-ski keyfi Asuman Dabak'ın jet-ski keyfi
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!