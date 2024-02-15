Merve Dizdar, Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti: Mutlu pozlarını paylaştı!

Merve Dizdar, aradığı aşkı sonunda bulduğunu Sevgililer Günü'nde sosyal medya üzerinden ilan etti. İki yıl önce Gürhan Altundaşar ile boşanan ünlü isim, aşkının adını duyurduğu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Dizdar'ın romantik mesajıyla birlikte paylaştığı fotoğraflar, bir süre önce Cihan Ayger ile ilişki yaşadığı iddialarını doğrular nitelikteydi. Ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, sevgilisiyle olan mutlu anlarını gözler önüne serdi.

"Benim top 10’um hakkında biraz konuşalım mı?" notuyla yayınladığı pozlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Dizdar'ın Ayger'i etiketlediği gönderilere ise kısa sürede yoğun bir yorum trafiği yaşandı.

Merve Dizdar'ın yeni ilişkisi, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Takipçileri ve sevenleri, ünlü ismin mutluluğuna sevinirken, romantik paylaşımlarına coşkulu tepkiler verdi.