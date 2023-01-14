  • 14 OCAK Cumartesi 21:45
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Merve Dizdar, Nisa'yı anlattı!

Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, canlandırdığı Nisa karakterini anlattı.

Merve Dizdar, Nisa'yı anlattı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-01-2023 17:50

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star’ın yeni dizisi Ömer’de rol alan  Merve Dizdar, geçtiğimiz pazartesi yayınlanan ilk bölümde başarısıyla göz doldurdu.

Babasının onaylamadığı bir evlilik yapan ve beş çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Dizdar, yayınlanan ilk bölümün ardından rolüyle beğeni topladı. Dizdar, Nisa için şu yorumda bulundu:

Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde. Eşinin kendisi beş çocukla bırakıp gitmesine asla inanmadığını gördük mesela… Bu bir şokun etkisi, gerçekten çok sevdiği birinin ona bunu yapmasına inanamıyor. Beş çocuğunun sorumluluğunu almış güçlü, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa. Nisa’nın içindeki o müthiş olgun kadını  onun hikayesine ortak oldukça, okudukça  anlayabiliyorum. Bu da bana Merve olarak güç kazandırıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Ömer, yeni bölümüyle 16 Ocak pazartesi saat 20.00’de Star’da.

Dokuz Oğuz'un merakla beklenen afişi yayınlandı