Merve Dizdar: "Her işimden sonra 'eyvah' sürem var"

Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldıktan sonra “Daha ne yapabilirim?” diye kısa süreli bir depresyona giren Merve Dizdar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Merve Dizdar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2025 11:11

Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanarak uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atan Merve Dizdar, ödül sonrası yaşadığı duygusal süreci ve yeni projelerini Milliyet Sanat’ın Şubat 2025 sayısında anlattı.


Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Nişanı ile onurlandırılarak şövalye ilan edilen başarılı oyuncu, bu ödüllerin kendisine farklı duygular yaşattığını ifade etti. "Hayalimin çok ötesinde bir şeyi başardığım için tuhaf ve kısa süreli bir depresyona girdim. Çünkü ‘Şimdi ne yapsam?’ diyordum. Benim hayalim burada başarılı olmaktı, uluslararası başarı hayal bile etmediğim bir şeydi," diyen Dizdar, başarı sonrası bocaladığını belirtti.

Yeni oyun ve iki yeni dizi projesiyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Merve Dizdar, kendisine karşı her zaman sert bir eleştirmen olduğunu söyledi. "Her işimden sonra üç-dört gün ‘eyvah’ sürem var. Her zaman daha iyisinin mümkün olduğunu düşünürüm ve bu meslekte insanı çabuk tüketen şey de bu bence," sözleriyle mükemmeliyetçi yanını dile getirdi.

 

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