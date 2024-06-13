Merve Dizdar hamile mi? İddialara yanıt verdi!

İş insanı Cihan Ayger ile kısa süreli ilişkilerini ani bir kararla evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın hamile olduğu söylentileri yayılmıştı. Güzel oyuncu, bu iddialara samimiyetle yanıt verdi.

Merve Dizdar hamile mi? İddialara yanıt verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2024 12:29

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, iş insanı Cihan Ayger ile kısa süreli birlikteliğini ani bir kararla evlilikle taçlandırdıktan sonra hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. 2018 yılında oyuncu Gürhan Altundaşar ile evlenen ve 2021 yılında boşanan Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuş ve kısa süre önce aile arasında sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Son dönemde hamilelik iddialarıyla karşı karşıya kalan güzel oyuncu, bu söylentilere içtenlikle yanıt verdi. Magazinburada'ya konuşan Dizdar, "Normal, düşünülebilir yani çünkü bir anda oldu, öyle bir durum yok. Olsa söylerim" diyerek iddiaları yalanladı.

Magazin muhabirlerinin "Anne olmak istiyor musunuz?" sorusunu ise "Kısmetse, ilerde inşallah olursa. Şu an çok çalışıyorum zaten, işim çok" şeklinde yanıtlayan Dizdar, kariyerine odaklandığını belirtti.

Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti, sade ama şık düğün törenleriyle beğeni toplarken, Dizdar'ın samimi açıklamaları hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Benzer Haberler
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birlikte poz verdi! Gözler Çağla Altunkaya'ya çevrildi! Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birlikte poz verdi! Gözler Çağla Altunkaya'ya çevrildi!
SON DAKİKA Haber: 100.000 TL İsteyenler İçin O Bankadan Flaş Karar! Sadece 2 Gün Sürecek SON DAKİKA Haber: 100.000 TL İsteyenler İçin O Bankadan Flaş Karar! Sadece 2 Gün Sürecek
13 HAZİRAN Saat: 13:00'den Sonra EMEKLİLERE 19000 TL Ödeme Yapılıyor!  13 HAZİRAN Saat: 13:00'den Sonra EMEKLİLERE 19000 TL Ödeme Yapılıyor! 
Garanti BBVA 5000-10000 TL Arasında Nakit İsteyenlere, 1 Dakika İçinde Ödeme Yapacak Garanti BBVA 5000-10000 TL Arasında Nakit İsteyenlere, 1 Dakika İçinde Ödeme Yapacak
Deniz Akkaya kızının odasında telefon buldu, isyan etti: Deniz Akkaya kızının odasında telefon buldu, isyan etti: "Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın"
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrı düştü Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrı düştü
ÇOK OKUNANLAR
Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için...
  • 12-06-2024 17:07

Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için..."

Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…
  • 07-06-2024 11:12

Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...
  • 10-06-2024 09:33

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...

Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası
  • 10-06-2024 10:56

Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor
  • 06-06-2024 14:30

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor