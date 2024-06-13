Merve Dizdar hamile mi? İddialara yanıt verdi!

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, iş insanı Cihan Ayger ile kısa süreli birlikteliğini ani bir kararla evlilikle taçlandırdıktan sonra hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. 2018 yılında oyuncu Gürhan Altundaşar ile evlenen ve 2021 yılında boşanan Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuş ve kısa süre önce aile arasında sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Son dönemde hamilelik iddialarıyla karşı karşıya kalan güzel oyuncu, bu söylentilere içtenlikle yanıt verdi. Magazinburada'ya konuşan Dizdar, "Normal, düşünülebilir yani çünkü bir anda oldu, öyle bir durum yok. Olsa söylerim" diyerek iddiaları yalanladı.

Magazin muhabirlerinin "Anne olmak istiyor musunuz?" sorusunu ise "Kısmetse, ilerde inşallah olursa. Şu an çok çalışıyorum zaten, işim çok" şeklinde yanıtlayan Dizdar, kariyerine odaklandığını belirtti.

Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti, sade ama şık düğün törenleriyle beğeni toplarken, Dizdar'ın samimi açıklamaları hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.