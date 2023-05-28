Merve Dizdar, Cannes'dan ödülle dönüyor

Merve Dizdar, oyunculuk kariyerinin zirvesine ulaştı! 76. Cannes Film Festivali'nde, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın başyapıtı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki muhteşem performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün gurur verici sahibi oldu. Dizdar'ın canlandırdığı "Nuray" karakteri, seyircileri etkileyen derinlik ve duygusallıkla doluydu.

Büyük sevinç yaşayan Merve Dizdar ödül konuşmasında, “Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için; kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum” dedi.