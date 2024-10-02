Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) gönüllü destekçi oldu

UNDP Türkiye ve Boyner Grup, Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine yön verecek kadın liderler yetiştirmek için düğmeye bastı. Sürdürülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiştirilmesi ve bu alanda eğitim programlarının geliştirilmesi için öncü bir çalışma olmayı hedeflerken; projenin gönüllü destekçisi ise oyuncu Merve Dizdar oldu.

Merve Dizdar, bu desteğiyle, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunarak genç kadınlara ilham verecek.

Oyuncu, Ekim ayı içerisinde lansmanı yapılarak detayları açıklanacak projenin tanıtım filminde de rol aldı.