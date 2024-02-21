Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı gündemde: "Kara Melek"

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Boluğur, 3,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah mini elbisesiyle çektiği pozları paylaştı.

Paylaşımına 'Kara melek' notunu düşen Boluğur, çekici görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Boluğur'un takipçileri, paylaşıma beğeni yağdırırken, bolca olumlu yorum yapıldı.

Merve Boluğur, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son paylaşımıyla da takipçilerini büyülemeyi başardı.