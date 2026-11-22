Ünlü şarkıcı Sıla, dün akşam İstanbul’da sahne aldı ve yine kendine has tarzıyla gündeme gelmeyi başardı. Sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine keyifli bir gece yaşatan sanatçı yalnızca performansıyla değil, sahne kıyafetiyle de konuşuldu. Karın kaslarını ortaya çıkaran tarzı sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Sıla’nın sahnedeki görüntüleri paylaşılınca hayranları da yorum yapmadan duramadı.

Sevilen Şarkılarıyla İstanbul’da Sahne Aldı

Sıla, dün akşam İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, repertuvarındaki sevilen parçaları seslendirdi. Şarkılara eşlik eden dinleyiciler, gece boyunca güzel anlar yaşarken Sıla da sahnedeki performansıyla alkış topladı.

Her zamanki güçlü yorumuyla dinleyicilerini kendine hayran bırakan şarkıcı, konser boyunca oldukça keyifli görünüyordu. Ancak gecenin en çok konuşulan detayı, tercih ettiği sahne tarzı oldu.

Karın Kasları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sahne kıyafetiyle karın kaslarını açıkça ortaya çıkaran Sıla, adeta mini bir kas şovuna imza attı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken sanatçının bu hali, konserden paylaşılan videoların sosyal medyada hızla yayılmasına neden oldu.

Özellikle Sıla’nın karın kaslarının göründüğü görüntüler hayranlarının ilgisini çekti. Kimi kullanıcılar sanatçının formuna övgüler yağdırırken kimi de sahne tarzını konuştu.

Sıla’nın Fit Görüntüsü Çok Konuşuldu

Son dönemde sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen Sıla fiziğiyle sosyal medyanın dikkatini çekti. Konserden yayılan görüntülerle birlikte sanatçının fit görünümü yeniden konuşulmaya başlandı. Görünen o ki Sıla sahnede sadece şarkılarıyla değil, tarzıyla da gündem yaratmayı başarıyor.