Merve Boluğur’dan Siyah Bikinili Havuz Pozu: “Yaz!”

Merve Boluğur, yaz sezonunu dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Güzelliği ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez havuz pozuyla sosyal medyayı salladı. Siyah bikinisiyle verdiği poz, takipçileri arasında büyük beğeni topladı.

Sosyal Medyada Yaz Rüzgarı Esti

Bir süredir tatilde olan Merve Boluğur, sıcak yaz günlerinin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sahillerde ve havuz başlarında geçirdiği anları takipçileriyle paylaşmayı sürdüren oyuncu, doğallığı ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Son paylaşımında siyah bikini takımıyla objektife poz veren Boluğur, karelerine sadece tek bir kelime yazdı: “Yaz.”

Hayranlarından Yoğun İlgi

Boluğur’un siyah bikinili havuz pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, ünlü oyuncunun hem fit görünümünü hem de özgüvenli duruşunu övdü. “Gerçek yaz kraliçesi”, “Güzelliğinle yaza damga vuruyorsun” ve “Estetik ve zarafet bir arada” gibi yorumlar dikkat çekti.