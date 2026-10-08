Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç Sessizliği: "Beddua Ettiniz mi?" Sorusunu Yanıtsız Bıraktı

Bebek'te görüntülenen Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç'ın sağlık sorunları ve sosyal medyadaki "ahı tuttu" yorumlarıyla ilgili sorulara sessiz kaldı.

Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç Sessizliği:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 09:53

Geçtiğimiz günlerde Bebek'teki lüks bir mekandan çıkarken objektiflere takılan ekranların hırçın güzeli Merve Boluğur magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken yine adından söz ettirmeyi başardı.

Kız arkadaşlarıyla felekten bir gece çaldığını belirten ünlü oyuncu neşeli tavırlarıyla dikkat çekse de laf dönüp dolaşıp eski eşi Murat Dalkılıç'a gelince adeta buz kesti.

Akıştayız İşte!

Bebek sokaklarında kız kıza akşam turuna çıkan Boluğur muhabirlerin "Kız kıza çıktık çok keyifliydi" diyerek söze başladı. Ancak uzun süredir setlerden uzak olan oyuncuya yeni sezon projeleri sorulunca geçiştiren bir cevap vermeyi tercih etti.

"Akıştayız işte zaten bir şeyler yapıyoruz ara ara... O kadar yani, başka söyleyebileceğim bir şey yok."

Takip ettiği diziler ya da önüne gelen senaryolar olup olmadığı sorularını kestirip atan Merve Boluğur şimdilerde sadece dijital projeler ve sosyal medya iş birlikleriyle ilgilendiğini belirtti. Son dönemde patlayan tiyatro modası sorulunca ise soruları cevapsız bırakıp aceleci adımlarla yürümeye başladı.

"Beddua Ettiniz mi?" Sorusu Merve'yi Gerdi!

Gecenin asıl bombası ise muhabirlerin, oyuncunun eski eşi Murat Dalkılıç'la ilgili sorduğu o soruyla patladı!

Son dönemde burnundan geçirdiği üst üste ameliyatlar ve ciddi sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Dalkılıç için sosyal medyada "Merve'nin ahı tuttu" yorumları yapılmıştı. Muhabirlerin Dalkılıç'ın bu yorumlara gösterdiği sert tepkiyi hatırlatıp "Siz hiç beddua ettiniz mi?" diye sorması üzerine Merve Boluğur bir anda gerildi.

Eski eşinin adı geçince tek bir kelime dahi etmeyen derin bir sessizliğe bürünen ünlü oyuncu gergin bir ifadeyle sadece "İyi akşamlar" diyerek taksiye doğru kaçar adımlarla uzaklaştı.

 

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