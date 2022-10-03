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Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur'dan düğün pozları! "Kocam dedim, oldun!"

Mert Aydın ile dün gecce nikah masasına oturan Merve Boluğur, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Henüz nikah kıyılmadan sosyal medyada soyadını "Aydın" olarak değiştiren Boluğur, "Kocam' dedim, oldun. Seni çok seviyorum" dedi.

Merve Boluğur'dan düğün pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2022 10:36

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, geçtiğimiz ay sevgilisi DJ Mert Aydın'ın evlenme teklifine "evet" demişti. 

"EVET! DEDİM"

Ünlü oyuncu mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Boluğur, paylaşımına, "I said yes ('Evet' dedim) kocam" notunu düşmüştü.

EVLENDİLER

Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan çift dün gecce evlendi. Boluğur, düğünden özel anları sosyal medya hesabından yayınladı. 

Straplez yaka bir gelinlik giymeyi tercih ettiği görülen Boluğur, ayrıca düğün öncesi sürpriz bir hamlede bulundu. 

SOYADI GÜNCELLEMESİ

Boluğur, henüz imzayı atmadan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi. Merve Boluğur'un bu hamlesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 

 

 

"KOCAM' DEDİM, OLDUN"

Daha sonra Mert Aydın ile olduğu fotoğrafını da paylaşan Merve Boluğur, müstakbel eşine "Kocam' dedim, oldun. Seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi.

 

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