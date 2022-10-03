Merve Boluğur'dan düğün pozları! "Kocam dedim, oldun!"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, geçtiğimiz ay sevgilisi DJ Mert Aydın'ın evlenme teklifine "evet" demişti.





"EVET! DEDİM"

Ünlü oyuncu mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Boluğur, paylaşımına, "I said yes ('Evet' dedim) kocam" notunu düşmüştü.

EVLENDİLER

Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan çift dün gecce evlendi. Boluğur, düğünden özel anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Straplez yaka bir gelinlik giymeyi tercih ettiği görülen Boluğur, ayrıca düğün öncesi sürpriz bir hamlede bulundu.

SOYADI GÜNCELLEMESİ

Boluğur, henüz imzayı atmadan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi. Merve Boluğur'un bu hamlesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"KOCAM' DEDİM, OLDUN"

Daha sonra Mert Aydın ile olduğu fotoğrafını da paylaşan Merve Boluğur, müstakbel eşine "Kocam' dedim, oldun. Seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi.