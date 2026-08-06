Ata Demirer Harbiye'yi Salladı: 2 Gün Üst Üste Kapalı Gişe Şov!

Türk komedisinin ve müziğinin usta ismi Ata Demirer BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste kapalı gişe sahne alarak binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı. Komedi ile müziği harmanladığı fenomen gösterisi Ata Demirer Gazinosu ile İstanbulluların karşısına çıkan ünlü komedyen kahkahanın ve müzik ziyafetinin bir an olsun dinmediği muhteşem bir şova imza attı.

Gazino Konseptiyle Müzik Ziyafeti

Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki dev orkestranın eşlik ettiği gösteride yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Ata Demirer geniş repertuarıyla kulakların pasını sildi. Türk sanat müziğinden operaya türküden popa, tavernadan arabeske kadar uzanarak müziğin her rengine dokunan Demirer Yine Saçlarda Aklar, Satmışım Anasını, Gündüzüm Seninle, Şiki Şiki Baba, Caruso, Beyaz Zambaklar ve Elveda Meyhaneci gibi unutulmaz eserleri kendine has tarzıyla yorumladı.

Kahkaha Dolu Hikayeler Harbiye'yi Salladı

Seslendirdiği şarkıların yanı sıra anlatımıyla da Harbiye'yi dolduran binlerce izleyiciyi kahkahaya boğan Ata Demirer günlük hayata, sanat dünyasına ve geçmişine dair anlattığı mizahi hikayelerle seyircilerden tam not aldı. Sahne enerjisi ve seyirciyle kurduğu samimi diyaloglarla alkış yağmuruna tutulan ünlü sanatçı Harbiye'de yine unutulmaz iki geceye adını yazdırdı.

Turne Bursa ve İzmir ile Devam Ediyor

Harbiye Açıkhava'daki iki günlük müzikli komedi şovunu başarıyla tamamlayan ünlü sanatçı gazino coşkusunu Türkiye'nin farklı şehirlerine taşımaya hazırlanıyor. Ata Demirer Gazinosu 12 Ağustos'ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 14 Ağustos'ta ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Ege ve Marmara'daki sevenleriyle buluşarak turnesine hız kesmeden devam edecek.