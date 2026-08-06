Pınar Deniz’in Oyunculuk Öncesi Mesleği Ne?

Pınar Deniz'i kimi zaman Vatanım Sensin'in hayallerinin peşinden koşan Yıldız'ı, kimi zaman Aşk 101'in Burcu Öğretmen'i olarak izledik. Yargı dizisindeki Ceylin Erguvan rolüyse onu ekranın en çok konuşulan oyuncularından biri hâline getirdi. Oysa kamera karşısına geçmek, gençlik planlarının başında yer almıyordu.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde eğitim alan Deniz, oyunculuk serüveni başlamadan önce mağazacılık sektöründe çalışmış. Ünlü ismin setlerden önceki mesleği satış danışmanlığıymış.

Altı Ay Satış Danışmanlığı Yaptı



Pınar Deniz, verdiği bir röportajda altı ay boyunca satış danışmanı olarak çalıştığını anlatmıştı. Bu dönemde bazı yönetmen ve yapımcılardan teklifler aldı. Fakat dış görünüşü üzerinden bir kariyer kurmak istemediği için gelen önerilere mesafeli yaklaştı.

Hayatındaki değişim, yengesinin onu bir ajansa kaydettirmesiyle başladı. Deniz, karşısına çıkan fırsatı gelişigüzel değerlendirmek istemedi. Reklamda oynasa bile işini iyi yapması gerektiğini düşünerek oyunculuk konusunda kendini geliştirmek için çok okumuş.

İlk Seçmesinde Rolü Aldı





Oyunculuk dünyasında uzun süre kapı kapı dolaşmadı. Katıldığı ilk seçmede rolü aldı ve kariyeri beklediğinden hızlı başladı. Deniz, o günleri anlatırken "Galiba hiç sürünmedim." sözleriyle şanslı başlangıcını özetlemişti.

İlk dizi deneyimi 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan oldu. Evrim karakteriyle kamera karşısına geçen Deniz için bu yapım, satış danışmanlığından oyunculuğa uzanan yolun ilk ciddi durağıydı.

Yıldız Karakteri Kariyerinde Yeni Bir Kapı Açtı



Arka arkaya gelen projelerin ardından asıl çıkışını Vatanım Sensin ile yaptı. Dizide canlandırdığı Yıldız, Pınar Deniz'in daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Sonraki yıllarda Aşk 101'de Burcu Öğretmen'i, Yargı'daysa sınırları zorlamaktan çekinmeyen avukat Ceylin Erguvan'ı oynadı.

Oyunculuk bir dönem aklından bile geçmezken bugün mesleğinin en sevdiği taraflarından birini, farklı hayatları deneyimleyebilmek olarak anlatıyor. Bir mağazada müşterilere yardımcı olduğu günlerden televizyonun en tanınan karakterlerine uzanan yolculuğu da tek bir ısrarın bazen bütün planları değiştirebildiğini gösteriyor.

