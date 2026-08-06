Hadise Kuşadası'nı Salladı: İddialı Kostümü ve Dans Şovuyla Büyüledi!

Hadise Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da verdiği konserde dans şovu ve iddialı kostümüyle büyüledi.

Hadise Kuşadası'nı Salladı: İddialı Kostümü ve Dans Şovuyla Büyüledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 16:40

Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise yaz konserleri turnesi kapsamında Kuşadası'nda unutulmaz bir müzik ziyafetine imza attı. Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı muhteşem sahne şovu, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve büyüleyici dans koreografisiyle geceye damga vurdu.

Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da Coşkulu Gece

Binlerce müzikseverin saatler öncesinden doldurduğu amfi tiyatroda sahne alan Hadise geçmişten günümüze dillerden düşmeyen en sevilen hits parçalarını seyircilerle birlikte tek bir ağızdan seslendirdi. Konser boyunca temposunu bir an olsun düşürmeyen ünlü şarkıcı hem kulaklara hem de gözlere hitap eden görsel bir şölen sundu.

İddialı Kostüm ve Büyüleyici Dans Şovu

Sahne şovlarıyla her zaman adından söz ettiren güzel popçu Kuşadası konserinde parlak taşlarla bezenmiş son derece iddialı ve şık bir sahne kostümü tercih etti. Profesyonel dans ekibiyle birlikte kusursuz bir uyum yakalayan Hadise hareketli parçalar eşliğinde sergilediği yüksek tempolu dans figürleriyle izleyenleri adeta büyüledi. Dansçılarıyla birlikte hazırladığı özel koreografi amfi tiyatroyu dolduran binlerce hayranından dakikalarca alkış topladı.

Yaz Turnesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kuşadası'nda sergilediği nefes kesen performansla yaz sezonuna damgasını vuran Hadise konser maratonuna ara vermeden devam ediyor. Yaz turnesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde hayranlarıyla buluşmaya devam edecek olan ünlü sanatçının bir sonraki durakları da şimdiden büyük heyecanla bekleniyor.

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