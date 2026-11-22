Merve Boluğur sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Bir mağazada aynanın karşısına geçip poz veren oyuncunun siyah kombini, sosyal medyada beklenmedik bir benzetmeye konu oldu. Fotoğrafı gören bazı kullanıcılar Merve Boluğur'un tarzını Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Mukaddes Yenge'ye benzetti.

Baştan Aşağı Siyah Giyindi

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Merve Boluğur bu defa mağazada çektiği ayna pozunu takipçileriyle paylaştı. Baştan aşağı siyah parçalar tercih eden oyuncu kendine has tarzını bir kez daha ortaya koydu. Ancak fotoğrafın gündem olmasının nedeni yalnızca kıyafetleri değildi. Paylaşım kısa sürede takipçilerin yorumlarına konu oldu ve ortaya ilginç bir benzetme çıktı.

Mukaddes Yenge Benzetmesi Gündem Oldu

Merve Boluğur'un siyah kombini Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Mukaddes Yenge karakterini hatırlattı. Kullanıcılar oyuncunun kıyafetleriyle dizideki karakterin tarzı arasında benzerlik kurdu. Özellikle bu benzetme, fotoğrafın sosyal medyada daha fazla konuşulmasına neden oldu. Bir kullanıcının "Bu resmi acilen silmeli" şeklindeki yorumu da dikkat çeken tepkiler arasında yer aldı.

Ekranlardan Uzak Ama Gündemden Düşmüyor

Bir dönem Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi sevilen yapımlarda rol alan Merve Boluğur uzun zamandır televizyon projelerinde görünmüyor. Buna rağmen sosyal medya paylaşımları açıklamaları ve tarzıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Son fotoğrafı da yine yorumları beraberinde getirdi. Görünen o ki Merve Boluğur ekranlarda olmasa da sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor.