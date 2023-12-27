Merve Boluğur'a Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif! Ülkeden ayrılıyor!

Oyunculuk kariyerine nokta koyarak sosyal medya ve müzik sektörüne adım atan Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik bir teklif alarak Dubai'ye gideceğini açıkladı. Daha önce Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan ve geniş bir hayran kitlesi elde eden Boluğur, Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra zor günler geçirdi. Müzik sektörüne adım atarak "Şşştt" isimli bir şarkı çıkaran Boluğur, Dubai ve Katar'a sık sık seyahat edeceğini ve 100 milyon TL'lik teklifin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Nişantaşı'nda arkadaşları ve annesiyle görüntülenen Boluğur, 2. Sayfa muhabirine yeni projelerinden bahsederken, "Yeni yılın gelmesiyle birlikte yeni umutlar ve heyecanlar var. Dubai'ye gidiyorum, 100 milyon TL'lik bir teklif aldım. Orada kırmızı halıda yürüyeceğim, gerçekten harika olacak. Çok mutluyum. Katar ve Dubai'de birçok iş fırsatım olacak. Yurt dışından birçok iş teklifi alıyorum" şeklinde konuştu. "Ülkeyi terk mi ediyorsunuz?" sorusuna gülerken "Vallahi öyle görünüyor" yanıtını verdi.