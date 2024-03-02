Merve Boluğur takipçilerine sordu: Nasıl olmuş?

Bir süredir oyunculuğa ara veren Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya ağırlık vereceğini açıklamıştı. Bugün düz kırmızı bir elbiseyle takipçilerinin karşısına geçen güzel oyuncu, "Kıyafetim nasıl olmuş?" diye sordu.

Merve Boluğur takipçilerine sordu: Nasıl olmuş?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-03-2024 18:06

Uzun bir süredir oyunculuk kariyerine ara veren Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya ağırlık vereceğini duyurmuştu. Bugün ise güzel oyuncu, düz kırmızı bir elbiseyle takipçilerinin karşısına geçerek görüntülendi ve kıyafeti hakkında takipçilerinden geri bildirim istedi.

Boluğur sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak takipçilerine "Kıyafetim nasıl olmuş?" diye sordu. Bu soru takipçileri arasında karışık tepkilere neden oldu. Bazı takipçileri Boluğur'un kıyafetini övgülerle karşılarken, bazıları ise olumsuz yorumlar yaparak beğenmediklerini ifade etti.

Güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden paylaştığı bu video, hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Boluğur'un yeniden sosyal medyada aktif olması, takipçileri arasında merak ve heyecan uyandırdı.

 

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