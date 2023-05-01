Merve Boluğur: Sektöre tekrardan giriyorum

Merve Boluğur, önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Marka danışmanı Selim Akar ile toplantısı olduğunu söyleyen Boluğur, "Artık bol bol iş var, Selim Bey ile yemekteydik. Olay bir çekim geliyor, biz ayrı bir fotoğraf çekimi daha yapacağız" dedi.

"SAĞLAM BİR ROL İSTİYORUM"

Bir hayli keyifli olan oyuncu, "İyiyim ya, işe odaklandım. Özlemişim çalışmayı, influencer'lık ayağımız devam ediyor. Dizi film görüşmeye devam ediyoruz. Sektöre tekrardan tam giriyorum ama dizi anlamında ne zaman tam girerim o belirsiz. En uygununu bekleyeceğim. Sağlam bir rol istiyorum" dedi.

"MANUKYAN'IN HAYATI OLABİLİR"

"Nasıl birinin hayatını oynamak istersiniz?" sorusuna ilginç bir yanıt veren Boluğur, "Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim" diye konuştu.