Merve Boluğur geccelere aktı! Yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!

Sıkça magazin gündemine gelen Merve Boluğur, son olarak siyah mini elbisesiyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü güzel, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Merve Boluğur geccelere aktı! Yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2024 10:41

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şu sıralar müzikle uğraşan ve şan dersleri alan Boluğur, son olarak mini elbisesiyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

Instagram hesabında 3.9 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, paylaşımına 'Gecelerde ben' notunu düştü. Boluğur'un bu cesur paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sadece birkaç saat içinde 12 bine yakın beğeni ve 186'dan fazla yorum alan paylaşım, adeta beğeni rekorları kırdı.

Merve Boluğur'un mini elbiseli pozları, takipçileri tarafından büyük beğeni toplarken, hayranları da ünlü oyuncuya olumlu yorumlarla destek verdi. 

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