Merve Boluğur, Elon Musk’ı beğenmedi: "Tipim değil!"

Sosyal medyayı sık sık aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımla gündeme geldi. Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın 400 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanı olduğuna dair haberi Instagram hikayesinde paylaşan Boluğur, takipçilerinin esprili yorumlarıyla karşılaştı.

Bir takipçisinin, “Ayarlayayım sana” şeklindeki mesajını sayfasında paylaşan oyuncu, bu yoruma, “Tipim değil” yanıtını vererek herkesi güldürdü. Ardından yaptığı bir diğer paylaşımda, “O yürüsün diye pas vermiyorum” diyerek esprili tavrını sürdürdü.

Merve Boluğur’un bu mizahi tepkisi, sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.