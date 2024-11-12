Merve Aydın'dan heyecanlandıran “Survivor 2025” açıklaması

Survivor All Star performansıyla sık sık gündem olan ve parkurlarda gösterdiği mücadele ile dikkat çeken Merve Aydın, yarışma için duyduğu heyecanı dile getirdi.

Bir takipçisinin “2025’te Survivor’a katılacak mısın?” sorusuna samimi bir yanıt veren ünlü isim, yarışmaya olan sevgisini şu sözlerle ifade etti: “Canlarım, ben Survivor’ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim. Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim.”

Survivor tutkusunu her fırsatta dile getiren Merve Aydın’ın bu sözleri, hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı. Yarışmaya bir kez daha katılması hâlinde izleyiciler, Aydın’ın rekabetçi ruhuyla Survivor 2025’e damga vuracağını düşünüyor.