Mert Yazıcıoğlu’nun ‘Kuruluş Orhan’dan Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Mert Yazıcıoğlu’nun ‘Kuruluş Orhan’ dizisinden bölüm başı alacağı ücret belli oldu. Ünlü oyuncunun kazancı herkesi şaşırttı!

Yayın Tarihi : 14-10-2025 16:29

Mert Yazıcıoğlu, ‘Kuruluş Orhan’ ile Ekranlara Dönüyor

Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun bir aradan sonra ‘Kuruluş Orhan’ dizisiyle televizyon ekranlarına dönüyor. Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’in gençlik yıllarını konu alan dizi, yeni sezonda büyük bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor.

ATV ekranlarında yayınlanacak yapım, ‘Kuruluş Osman’ dizisinin devamı niteliğinde olacak. Dizinin başrolünü devralan Mert Yazıcıoğlu’nun performansı kadar, alacağı ücret de magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Bölüm Başı 3 Milyon TL!

Gazeteci Mehmet Üstündağ, “Gel Konuşalım” adlı magazin programında Mert Yazıcıoğlu’nun dizi için bölüm başına 3 milyon TL alacağını iddia etti. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun yeni projesine olan ilgi daha da arttı.

Bu gelişmeyle birlikte Mert Yazıcıoğlu, Türk televizyon tarihinin en çok kazanan genç oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor. Oyuncunun hayranları, dizinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

‘Kuruluş Osman’dan ‘Kuruluş Orhan’a Geçiş

Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey karakterinin hikayesi, yeni sezonda yerini oğlu Orhan Bey’in dönemine bırakacak. Dizide zaman atlaması yaşanacak ve bu kez Osmanlı’nın yeni dönemi, Orhan Gazi’nin gençlik yılları üzerinden anlatılacak.

Mert Yazıcıoğlu’nun başrolde yer alması, hem oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açarken hem de dizinin tonunu tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

