Mert Yazıcıoğlu’ndan Yürek Burkan İtiraf

Mert Yazıcıoğlu, NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programında Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularına içten yanıtlar verdi. Başarılı oyuncu, hayatının en derin hayalini ve asla gerçekleşmeyecek özlemini paylaşarak izleyenleri duygulandırdı.

“Babamla Bir Dizimi İzlemek İsterdim…”

Programın “Gerçekleşmeyen hayalin ne?” sorusu üzerine konuşan Mert Yazıcıoğlu, babasının 18 yaşındayken hayatını kaybettiğini anlattı. Genç yaşta babasını kaybetmenin yarattığı boşluğu samimiyetle dile getiren Yazıcıoğlu, şu sözlerle yüreklere dokundu:

“Babamın erken vefatı... Ben 18 yaşındayken vefat etti babam. Onunla beraber bir dizimi ya da bir filmimi izlemek isterdim. Bu bir hayal kırıklığı mı acaba? Bir hayal ya da... Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek... Değiştiremeyeceğimi biliyorum ya meseleyi, hayal kırıklığı mı bilmiyorum. O hayal hep duruyor... Babamla hiçbir zaman izlemeyeceğimi biliyorum bir işimi, ama onu hayal etmekte serbestim. Gurur duyardı…”

“Onun Gurur Duyacağını Bilmek Beni Teselli Ediyor”

Duygularını bastıramayan Mert Yazıcıoğlu, babasının bugün yaşasaydı kendisiyle gurur duyacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi. Her ne kadar bu hayalinin asla gerçekleşmeyeceğini bilse de, onu düşünmenin ve hayal etmenin kendisi için değerli olduğunu vurguladı.