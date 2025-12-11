Mert Yazıcıoğlu'ndan Özel Hayat Açıklaması: "Hayatınızda Biri Var Mı?" Sorusuna Cevap Verdi!

Kuruluş Orhan dizisiyle ekranlarda boy gösteren genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün katıldığı bir ödül töreninde kırmızı halıda objektiflere yakalandı. Magazin muhabirleriyle sohbet eden Yazıcıoğlu, özel hayatına dair merak edilen "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"Olursa Söylerdim, Kısmet Bu İşler"

Mert Yazıcıoğlu, ilişki durumuna dair net bir cevap vererek spekülasyonlara son noktayı koydu:

"Olursa söyleyeceğim. Kısmet bu işler."

Gazetecilerin "Yok dimi?" diye tekrar sorması üzerine genç oyuncu, durumunun değişmediğini belirterek:

"Olsa söylerdim"

dedi. Yazıcıoğlu'nun bu samimi yanıtı, hayranları arasında kısa sürede gündem oldu.