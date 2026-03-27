Mert Yazıcıoğlu’ndan Aşk İtirafı: "İlişkimi Saklamıyorum, Her Şey Yolunda!"

Ekranların sevilen ismi Mert Yazıcıoğlu, bir süredir hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu. Başarılı oyuncu, ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile ilk kez yan yana görüntülendi. Çiftin uyumu ve Yazıcıoğlu'nun samimi açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Tiyatro Prömiyerinde Aşk İlanı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından olan, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in başrollerini paylaştığı "Satıcının Ölümü" adlı tiyatro oyununun gösterimine katılan ikili, aşklarını ilk kez kamuoyu önünde sergiledi. Mert Yazıcıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken oldukça keyifli görünüyordu.

"İlişkimi Saklamıyorum"

Özel hayatıyla ilgili her zaman mesafeli duruşuyla bilinen Mert Yazıcıoğlu, bu kez kural bozdu. Yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuşan yakışıklı oyuncu, "İlişkimi saklamıyorum, çok güzel gidiyor" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Birlikte vakit geçirmekten keyif aldıklarını belirten Yazıcıoğlu, "Bayramda birlikte tatil yaptık, her şey yolunda" sözleriyle ilişkilerinin ciddiyetine de vurgu yaptı.