Berkay Şahin’in Kızı Mihre’nin 40’ı Çıktı! Her Detay Dikkat Çekti

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in üçüncü çocukları Mihre’nin 40’ı çıktı. Özlem Ada Şahin geleneksel 40 uçurma banyosundan renkli kareler paylaştı.

Berkay Şahin’in Kızı Mihre’nin 40’ı Çıktı! Her Detay Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 20:55

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Kısa süre önce kızları Mihre’yi kucaklarına alan çift minik bebeklerinin 40 günlük olmasını da güzel bir gelenekle kutladı.

Özlem Ada Şahin kızının 40’ını çıkardığı özel günden renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Paylaşımına “Uçtu uçtu Mihre’nin 40’ı uçtu” notunu düşen Şahin bu özel günün detaylarını da tek tek anlattı.

40 Uçurma Banyosunda Neler Vardı?

Mihre için hazırlanan 40 uçurma banyosu oldukça renkliydi. Geleneksel törende birbirinden farklı ve anlamlı objeler kullanıldı.

Kur’an-ı Kerim, un, tuz, pamuk, bozuk para, ip, nazar boncuğu, kahve, sabun ve şeker gibi pek çok detayın yanı sıra 40 taş ve mevsim çiçekleri de banyoda yer aldı. Makas, altın emzik, pasaport ve altın gibi objeler de hazırlanan özel törende kullanıldı.

Özlem Ada Şahin bu objelerin her birinin Mihre’nin geleceği için güzel dilekleri ve temennileri temsil ettiğini belirtti.

Kızı İçin Duygu Dolu Dilekler

Geleneksel 40 banyosunun ardından kızına güzel dileklerde bulunan Özlem Ada Şahin paylaşımının sonunda duygusal ifadeler kullandı.

Şahin, Mihre’ye “Hayatın mis gibi olsun dokunduğun her yer çiçek açsın. Su gibi ömrü olsun isteyen herkese nasip olsun” sözleriyle seslendi. Bu samimi mesaj, takipçilerinden de ilgi gördü.

Aileye Bir Minik Daha Katıldı

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin 2016 yılında evlenmişti. Çiftin Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları bulunuyor. Mihre’nin dünyaya gelmesiyle birlikte Şahin ailesi artık beş kişilik kalabalık ve mutlu bir aile oldu.

Çift üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşarken Mihre’nin 40’ını da ailelerinin benimsediği güzel bir gelenekle kutlamış oldu.

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