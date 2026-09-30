Melis Sezen’in Test Sonucu Belli Oldu! İşte Adli Tıp Raporu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen’in Adli Tıp Kurumu’ndaki test sonuçları belli oldu. Sezen kendisine ait raporu sosyal medya hesabından paylaşarak sonuçların negatif çıktığını duyurdu.

Oyuncunun paylaştığı raporda kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddesine rastlanmadığı belirtildi. Sezen de yaptığı açıklamayla test sonucunun negatif olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Raporunu Kendisinden Paylaştı

18 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Melis Sezen’in Adli Tıp Kurumu’nda alınan örnekleri incelendi. Test sürecinin tamamlanmasının ardından oyuncu kendi raporunu sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti.

Sezen, rapordaki sonuçları takipçileriyle paylaşırken kanında idrarında ve saçında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığını ifade etti. Ayrıca ilaç etken maddesine de rastlanmadığını belirterek “Test sonucum negatiftir” mesajını verdi.

Oyuncu açıklamasında soruşturma kapsamında görev yapan ekiplere ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na teşekkür etti. Bu süreçte kendisine destek olan ailesine ve yakınlarına da ayrıca teşekkürlerini iletti.

Soruşturmada 18 Kişi Hakkında İşlem

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda Melis Sezen’in de aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alınmıştı.

Soruşturma devam ederken farklı isimlere ait test sonuçları da gündeme gelmeye başladı.

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin Sonuçları

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde Afra Saraçoğlu’nun saç örneğinde kokain tespit edildiği bildirildi. Aras Bulut İynemli’nin test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

Melis Sezen’in raporunu kendisinin paylaşmasıyla birlikte oyuncunun test sonucu da soruşturma gündeminde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.