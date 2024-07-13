Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak, Bodrum Yalıkavak'ta tatilde

Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak, Bodrum Yalıkavak'ta birlikte denize girerken görüntülendi. İşte o anlar...

Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak, Bodrum Yalıkavak'ta tatilde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2024 10:53

Ünlü oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak, Bodrum Yalıkavak'ta birlikte tatile çıktı. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile gelen ikili, önce sahilde uzunca bir süre güneşin tadını çıkardı.

Bir süre iskelede muhabbet eden 31 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu ve 26 yaşındaki Burak Dakak, ardından Ege'nin serin sularına kendilerini bırakarak serinledi. Suyun keyfini çıkaran oyuncular, tekrar sahile geri döndü.

Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak’ın keyifli tatil anları, hem hayranları hem de tatilciler tarafından ilgiyle karşılandı.

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