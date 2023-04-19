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Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in Maldivler tatili!

Yılın sürpriz aşkına imza atan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, bayram tatilini geçirmek üzere Maldivler’e gitti.

Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in Maldivler tatili!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2023 15:47

Mart başında yılın en sürpriz aşkına imza atan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte ilk tatillerine çıktı!

Dilan Çiçek Deniz bu sezon yer aldığı Amadeus tiyatro oyununun 100’üncü oyunu sahnelendikten ve birçok markayla olan anlaşmalarının reklam filmlerini arkaya arkaya çektikten sonra yoğun iş temposun ara vermek için tatile çıktı. 

Bayram tatilini fırsat bilen çift, dünyanın en romantik yerlerinden biri olan Maldivler’e uçtu. Çift ilk tatilleri için romantik bir rota seçerek Maldivler'e gitti. İkili yaptıkları tatilden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte o kareler:

 

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