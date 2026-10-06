Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Susuz Yaz'da Sürpriz Erteleme!

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrolünü paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'ın seti ertelendi.

Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Susuz Yaz'da Sürpriz Erteleme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 16:37

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği yeni sezonun en iddialı projelerinden Susuz Yaz setinde hava muhalefeti nedeniyle değişiklik yaşandı. Adana'da etkisini gösteren şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ekibin planlarını altüst etti.

Adana'daki Şiddetli Yağış Çekimleri Bir Gün Geciktirdi

24 Eylül Perşembe günü okuma provasında bir araya gelen ve ekim ayının ilk haftasında Adana'da motor demeye hazırlanan Susuz Yaz ekibi sete çıkmak için gün sayıyordu. Set öncesinde oyuncuların sıkı bir hazırlık sürecinden geçerek at binme dersleri aldığı ve bölge ağzı çalışmaları yaptığı bilinirken açıklanan takvime göre ilk klaketin bugün vurulması planlanıyordu.

Ancak Adana'da etkili olan elverişsiz hava şartları ve sağanak yağış nedeniyle çekimler bir gün ertelendi. Güncellenen takvime göre dizinin ekibi 7 Ekim Çarşamba günü (yarın) sete çıkacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosuyla Yeni Sezona Damga Vuracak

Başrollerini Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in paylaştığı dizi, şimdiden magazin kulislerinin ve dizi sektörünün en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisindeki unutulmaz performansının ardından Susuz Yaz ile ekranlara dönen Mert Ramazan Demir dizide Osman karakterine hayat verirken Kardeşlerim ve Çarpıntı projeleriyle tanınan Lizge Cömert ise Osman'ın büyük aşkı Bahar rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dilan karakterine hayat veren Begüm Akkaya

Adana'nın büyüleyici ama bir o kadar da sert coğrafyasında geçecek olan Susuz Yaz yarın vurulacak ilk klaketin ardından tüm hızıyla sete devam edecek.

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