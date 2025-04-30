Mert Ramazan Demir'in Yemin Töreni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Mert Ramazan Demir, vatani görevini tamamlamak üzere bulunduğu İskenderun’da görüntülendi. Ünlü oyuncunun yemin törenine ait ilk fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Vatani Görevini Hatay'da Yaptı

27 yaşındaki başarılı oyuncu, bedelli askerlik görevini Hatay’ın İskenderun ilçesinde tamamladı. Demir, törende asker üniformasıyla boy gösterdi. Yemin töreni ve resmi geçit anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncunun yeni hali, hayranlarından tam not aldı.

Emre Altuğ Sürprizi

Yemin törenine Mert Ramazan Demir’in dizideki rol arkadaşı Emre Altuğ da katıldı. İkili, törende yan yana poz vererek dostluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Emre Altuğ, tören sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı kareye “Bitti çıktık” notunu düştü.



Sosyal Medyada Gündem Oldu

Mert Ramazan Demir'in askerlik görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede paylaşıldı.