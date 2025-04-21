Mert Ramazan Demir'in Asker Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu!

Mert Ramazan Demir'in askerlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Ünlü oyuncuya yapılan yorumlar herkesi güldürdü.

Mert Ramazan Demir'in Asker Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-04-2025 13:00

'Yalı Çapkını' dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir, dizinin finalinin ardından vatani görevini yapmak üzere Hatay İskenderun’a gitmişti. Ünlü oyuncunun askerlikten ilk karesi sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede gündem oldu.

Komutanı Çekti, Sosyal Medya Yorum Yağdırdı

27 yaşındaki oyuncunun askerlikte çekilen fotoğrafı, komutanı tarafından çekildiği iddiasıyla paylaşıldı. Paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları Mert Ramazan Demir’e ilginç benzetmeler yaptı. Görselin altına “Zabıta gibi, İETT şoförü olmuş, Emekli dayılar gibi” yorumları yağdı.

Yalı Çapkını Final Yaptı, Mert Ramazan Demir Askerde

TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi 'Yalı Çapkını' 101. bölümüyle final yaparken, dizinin yıldızı askerlik görevine başladı. Genç oyuncunun sade ve mütevazı hali hayranlarını hem güldürdü hem de duygulandırdı.

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