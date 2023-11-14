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Mert Ramazan Demir'in 400 bin euroluk oyuncağı!

Dizinin "Yalı Çapkını" karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, önceki gün Cihangir'de kameralara yakalandı. Afra Saraçoğlu ile ekranlarda sıkça konuşulan 'aşk' ve 'ayrılık' haberlerine maruz kalan ünlü oyuncu, bu sefer dikkatleri üzerine yeni aracıyla çekmeyi başardı.

Mert Ramazan Demir'in 400 bin euroluk oyuncağı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 09:04

İki sezondur "Yalı Çapkını" dizisinde Ferit Korhan karakterini başarıyla canlandıran Mert Ramazan Demir, Star TV'de yayınlanan dizinin yeni sezonu öncesi bölüm başına aldığı ücretle gündeme gelmişti. Özel hayatıyla da sık sık dikkat çeken 1998 İstanbul doğumlu oyuncunun, yeni sezonda haftalık 400 bin TL'lik bir anlaşma imzaladığı iddia edilmişti.

Önceki akşam Cihangir'de yeni aldığı cipiyle objektiflere yakalanan 25 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşadı. Mert Ramazan Demir'in yeni aracının değerinin 400 bin euro olduğu öğrenildi.

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