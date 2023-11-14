Mert Ramazan Demir'in 400 bin euroluk oyuncağı!

İki sezondur "Yalı Çapkını" dizisinde Ferit Korhan karakterini başarıyla canlandıran Mert Ramazan Demir, Star TV'de yayınlanan dizinin yeni sezonu öncesi bölüm başına aldığı ücretle gündeme gelmişti. Özel hayatıyla da sık sık dikkat çeken 1998 İstanbul doğumlu oyuncunun, yeni sezonda haftalık 400 bin TL'lik bir anlaşma imzaladığı iddia edilmişti.

Önceki akşam Cihangir'de yeni aldığı cipiyle objektiflere yakalanan 25 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşadı. Mert Ramazan Demir'in yeni aracının değerinin 400 bin euro olduğu öğrenildi.