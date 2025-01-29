Mert Ramazan Demir'den teşekkür paylaşımı: "Yaptığınız her şey için..."

Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir önceki gün yeni yaşını kutladı. Sevenleri yakışıklı oyuncu için sosyal medyada birçok kutlama yaptı. Video editleri hazırlayan hayranlar, Mert Ramazan Demir'in doğum gününü bu şekilde kutladı.Mert Ramazan Demir de bir paylaşım yaparak sevenlerine teşekkür etti. Oyuncu pasta üflerken çekilen fotoğrafına şu notu yazdı: "Hepinize teşekkür ederim, iyi dilekleriniz ve yaptığınız her şey için."

Mert Ramazan Demir'den teşekkür paylaşımı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-01-2025 10:49

Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mert Ramazan Demir, yeni yaşını kutladı. Yakışıklı oyuncunun doğum günü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, özel video editleri ve mesajlarla oyuncuya olan sevgilerini gösterdi.

Demir, doğum günü pastasını üflerken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine teşekkür etti. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Hepinize teşekkür ederim, iyi dilekleriniz ve yaptığınız her şey için." notunu düştü.

Mert Ramazan Demir’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları ünlü oyuncuya yeni yaşında mutluluk ve başarı dileklerini iletmeye devam etti.

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