Mert Ramazan Demir'den teşekkür paylaşımı: "Yaptığınız her şey için..."

Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mert Ramazan Demir, yeni yaşını kutladı. Yakışıklı oyuncunun doğum günü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, özel video editleri ve mesajlarla oyuncuya olan sevgilerini gösterdi.

Demir, doğum günü pastasını üflerken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine teşekkür etti. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Hepinize teşekkür ederim, iyi dilekleriniz ve yaptığınız her şey için." notunu düştü.

Mert Ramazan Demir’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları ünlü oyuncuya yeni yaşında mutluluk ve başarı dileklerini iletmeye devam etti.



