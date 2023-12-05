Mert Ramazan Demir'den kötü haber: Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisindeki Ferit Korhan karakterini canlandıran oyuncu, bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Altın Kelebek Ödülleri'nde dizinin En İyi Dizi Ödülü almasına rağmen, Mert Ramazan Demir törene katılamadı. Dizi ekibinden Onur Güvenatam, ödül töreninde yaptığı açıklamada, Demir'in hasta olduğunu ve evden izlediğini belirtti.

Yapımcı Onur Akay, Mert Ramazan Demir'in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, oyuncunun beta enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve hastalığı ağır bir şekilde atlattığını açıkladı. Akay, Demir'in dün hastaneden taburcu olduğunu ve ödül törenini evinden izlediğini belirterek, oyuncuya acil şifalar diledi