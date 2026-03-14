Mert Ramazan Demir’den Dev Dönüş: "Delikanlı" Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı ne zaman başlıyor? Delikanlı dizisinin konusu ne? Yusuf karakterinin intikam hikâyesini anlatan ve Show TV'de yayınlanacak olan dizinin ilk tanıtımı, oyuncu kadrosu ve tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi : 14-03-2026 12:02

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının ardından bir süredir merakla beklenen Mert Ramazan Demir, hayranlarının karşısına bambaşka bir kimlikle çıkmaya hazırlanıyor. Show TV’nin yeni sezondaki en iddialı yapımı olan **"Delikanlı"**dan gelen ilk teaser, sosyal medyada şimdiden deprem etkisi yarattı.

 "Nefretimle Geldim": Yusuf’un İntikam Yemini

Yayınlanan teaser’da Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Yusuf karakterinin şu sözleri, dizinin sert ve heyecan dolu atmosferini özetliyor:

“Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim.”

İstanbul’un kenar mahallelerinde haksızlığa boyun eğmeden büyüyen Yusuf, ailesini koruma mücadelesi verirken yeraltı dünyasının ve sınıf çatışmalarının tam ortasına düşüyor. Geçmişin yaraları ve saklanan sırlar, onu büyük bir intikam yolculuğuna sürükleyecek.

 Yıldızlar Karması Kadro

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın (OGM Pictures) üstlendiği dizi, sadece hikâyesiyle değil, dev kadrosuyla da sezonun en güçlü işlerinden biri olmaya aday:

  • Başroller: Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş.

  • Yönetmenler: Zeynep Günay ve Recai Karagöz.

  • Senaryo: Aybike Ertürk ve ekibi.

 "Delikanlı" Hikâye Özeti

Yusuf, çocukluk aşkı Hazan ile mütevazı bir hayat hayali kurarken kaderin sert yüzüyle tanışır. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri döndüğünde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yusuf hem kalbinin sesini dinlemek hem de geçmişin hesabını sormak arasında zorlu bir sınav verecektir.

"Delikanlı" Proje Kartı

Detay Bilgi
Kanal Show TV
Yapımcı Onur Güvenatam
Başrol Mert Ramazan Demir (Yusuf)
Tema İntikam, Aşk, Sınıf Çatışması
Durum Yakında Başlıyor
Haberin Videosu : Delikanlı 1. Teaser |
Benzer Haberler
Çirkin’ Dizisinden Çarpıcı Tanıtım! Çirkin’ Dizisinden Çarpıcı Tanıtım!
Cennetin Çocukları’na Dev Transfer! Bakın Kadroya Hangi İsim Katıldı? Cennetin Çocukları’na Dev Transfer! Bakın Kadroya Hangi İsim Katıldı?
Teşkilat’ta Kartlar Yeniden Karılıyor: Sürpriz Bir İsim Daha Kadroya Dahil Oldu! Teşkilat’ta Kartlar Yeniden Karılıyor: Sürpriz Bir İsim Daha Kadroya Dahil Oldu!
"Delikanlı" Kadrosuna Taze Kan
"Kıskanmak" Dizisinde Sürpriz Ayrılık!
Necati Şaşmaz Necati Şaşmaz "Yeraltı" Dizisine mi Giriyor? Kulislerdeki O İddiaya Yanıt Geldi!
