Türk sanat ve magazin dünyasının tanınan isimlerinden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Kendi işini kuran iç mimar Zehra Çilingiroğlu'nun yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlandığı öğrenildi. Kanlı Nigar'ın müzikal uyarlamasında başrolü üstlenen ve 10 Aralık'ta izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar'ın da kızının evlilik kararıyla büyük mutluluk yaşadığı belirtildi.

Londra Tatilinde Evlilik Teklifi Geldi

Kulis bilgilerine göre Mürsel Kaya hafta sonunda birlikte gittikleri Londra tatilinde Zehra Çilingiroğlu'na evlenme teklif etti. Zehra Çilingiroğlu'nun bu teklifi büyük sevinçle kabul ettiği ifade edildi. İlişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin birlikteliklerini resmileştirmek için fazla beklemek istemediği kaydedildi.

İsteme Merasimi Önümüzdeki Ay

Çiftin aileler arasında yapılacak isteme töreni için hazırlıklara başladığı aktarıldı. Mürsel Kaya'nın ailesiyle birlikte önümüzdeki ay Zehra Çilingiroğlu'nu istemeye gideceği ve aynı törende nişan yüzüklerinin takılacağı öne sürüldü. İkilinin düğün planını ise önümüzdeki yaz ayları için yaptığı belirtilirken Hülya Avşar'ın kızının bu mutlu adımından dolayı oldukça heyecanlı ve sevinçli olduğu dile getirildi.