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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’ndan set pozu

Yeni sezon için geri sayıma başlayan 'Yalı Çapkını' dizisinin çekimleri başladı. Dizinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun birlikte verdiği bir poz da sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin karavanda verdiği fotoğraf dizisinin sevenlerini heyecanlandırdı. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu kısa süre içinde Twitter'da TT oldu.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’ndan set pozu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-08-2023 10:30

Türkiye'nin merakla beklediği diziler arasında yer alan 'Yalı Çapkını', yeni sezon hazırlıklarıyla geri dönüşünü yapmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, çekimlerin başlamasıyla birlikte sosyal medyayı coşturan bir paylaşım yaptı. İkilinin birlikte karavanda verdikleri poz, dizi severleri adeta heyecanlandırdı ve Twitter'da hızla trend topic (TT) oldu.

'Yalı Çapkını' dizisi, geçtiğimiz sezon elde ettiği başarının ardından ikinci sezon için kolları sıvadı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi genç ve yetenekli oyuncuların başrollerini üstlendiği dizi, romantizm ve komedinin harmanlandığı hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yeni sezon için geri sayım başlarken, çekimlerin start almasıyla birlikte setten gelen ilk görüntüler de dizinin izleyici kitlesini heyecanlandırmayı başardı.

Sosyal medyanın gücünü arkasına alan 'Yalı Çapkını' ekibi, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun karavan pozunu paylaşarak fanlarına sürpriz yaptı. İkilinin samimi ve neşeli hali, dizinin neşeli atmosferini yansıtırken, dizinin takipçileri de bu paylaşımla birlikte heyecanlarını sosyal medyada paylaştılar. Kısa süre içinde Twitter'da Türkiye gündeminde üst sıralara yükselen dizi, yaklaşan yeni sezon için büyük bir heyecan uyandırdı.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun kimyaları, dizinin başarısının temel taşlarından biri olarak görülüyor. İkinci sezonla birlikte bu enerjinin nasıl bir hikayeyle ekrana geleceği ise merak konusu. Dizinin sevenleri, setten sızan haberleri ve oyuncuların sosyal medya paylaşımlarını yakından takip ederek, 'Yalı Çapkını'nın yeni sezonuna dair ipuçları arıyorlar.

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